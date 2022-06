Milano, al via sciopero Atm: chiuse metropolitane (Di lunedì 27 giugno 2022) (Adnkronos) – E’ iniziato alle 11 lo sciopero di due ore del personale Atm, indetto da diverse sigle sindacali per protestare contro le aggressioni ai macchinisti. “A partire dalle 11 chiudono le linee metropolitane”, annuncia su Twitter l’azienda milanese del trasporto pubblico locale, assicurando che “i treni ancora in viaggio arrivano a destinazione”. “Considerate – avverte i passeggeri Atm – possibili maggiori attese alle fermate di tram, bus e filobus”. Alle 13 “tutte le linee metropolitane e di superficie tornano in normale servizio”, conclude il tweet. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di lunedì 27 giugno 2022) (Adnkronos) – E’ iniziato alle 11 lodi due ore del personale Atm, indetto da diverse sigle sindacali per protestare contro le aggressioni ai macchinisti. “A partire dalle 11 chiudono le linee”, annuncia su Twitter l’azienda milanese del trasporto pubblico locale, assicurando che “i treni ancora in viaggio arrivano a destinazione”. “Considerate – avverte i passeggeri Atm – possibili maggiori attese alle fermate di tram, bus e filobus”. Alle 13 “tutte le lineee di superficie tornano in normale servizio”, conclude il tweet. L'articolo proviene da Italia Sera.

