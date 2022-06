L’estate rivaluta il colore della natura selvaggia | parola di Alberta Ferretti

(Di lunedì 27 giugno 2022)presenta la collezione Resort 23 e non rinuncia ai colori: giallo e blu si rincorrono creando una palette femminile, delicata e forte al tempo stesso. Dialogare con il mondo che ci circonda è indispensabile, ancor di più se si lavora nel fashion system, un settore in continuo cambiamento ed evoluzione ma che spesso si concede un tuffo nel passato. La collezione proposta dastrizza l’occhio al sole di giugno e instaura un legame diretto con le bellezze. Il brand esalta ancora una volta il Made in Italy nella collezione Resort 23 e propone una femminilità eterea, ferma e gentile al tempo stesso. La donna diè una donna dinamica, espressiva, che ...

Pubblicità

...e perché le sanzioni avranno effetto pieno solo dopo. ... Non sembra in buona compagnia perché'andamento degli ultimi ... un Paese in via di sviluppo , negli ultimi 5 mesi si èdel ...Ma resta il fatto che la sinistra reggina adessoil ' ... simpaticamente definito ' Peppe Dj ' in quegli anni in cui'Arena ... E sempre Roccella ospiterà 12 e 13 agosto la chicca dell'...