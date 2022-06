Leader del G7 compatti nel sostegno a Kiev, Draghi: "Putin non deve vincere" (Di lunedì 27 giugno 2022) La guerra in Ucraina continua a dominare l'agenda nella seconda giornata del G7 che si svolge a Elmau, in Baviera. Presente, in videoconferenza, anche il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. I Leader di Regno Unito, Canada, Francia, Germania... Leggi su europa.today (Di lunedì 27 giugno 2022) La guerra in Ucraina continua a dominare l'agenda nella seconda giornata del G7 che si svolge a Elmau, in Baviera. Presente, in videoconferenza, anche il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Idi Regno Unito, Canada, Francia, Germania...

Pubblicità

Palazzo_Chigi : #G7GER Alle 17.00 intervento del Presidente Draghi e dei leader del @G7 per aggiornamenti sui lavori. Focus sui va… - Palazzo_Chigi : Il Presidente Mario Draghi, da domenica 26 a martedì 28 giugno, sarà a Elmau, in Germania, per partecipare al Verti… - Corriere : «Via le giacche?» E i leader del G7 prendono in giro Putin per le foto a torso nudo - Bufalenet : #Condoglianze per #LeonardoDelVecchio , patron, fondatore e padre nobile di #Luxottica. Eccellenza italiana,… - enricocolosimo : @Anders967 Credo che gli atteggiamenti 'mascellari' della leader di FdI abbiano spaventato l'elettorato, e disorien… -