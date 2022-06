"Il Dc9 di Ustica è stato abbattuto dagli alieni?" (Di lunedì 27 giugno 2022) AGI - "Sono veramente stati gli alieni ad abbattere quell'aereo?": è la domanda che il sindaco di Bologna, Matteo Lepore, ha rilanciato provocatoriamente alla cerimonia per il 42mo anniversario della strage di Ustica, scegliendo lo slogan del manifesto ufficiale voluto quest'anno dai familiari delle vittime. "Le istituzioni italiane devono dire di 'no' e dirci chi è stato", ha aggiunto. "No, non sono stati gli alieni", gli ha fatto eco Emma Petitti, presidente dell'Assemblea legislativa dell'Emilia-Romagna, "alienanti sono invece stati i depistaggi che hanno impedito di conoscere con chiarezza quanto accaduto". Un appello per la verità sul Dc-9 dell'Itavia inabissatosi il 27 giugno 1980 con 81 persone a bordo che è stato rilanciato dalla presidente dell'Associazione parenti delle vittime, Daria ... Leggi su agi (Di lunedì 27 giugno 2022) AGI - "Sono veramente stati gliad abbattere quell'aereo?": è la domanda che il sindaco di Bologna, Matteo Lepore, ha rilanciato provocatoriamente alla cerimonia per il 42mo anniversario della strage di, scegliendo lo slogan del manifesto ufficiale voluto quest'anno dai familiari delle vittime. "Le istituzioni italiane devono dire di 'no' e dirci chi è", ha aggiunto. "No, non sono stati gli", gli ha fatto eco Emma Petitti, presidente dell'Assemblea legislativa dell'Emilia-Romagna, "alienanti sono invece stati i depistaggi che hanno impedito di conoscere con chiarezza quanto accaduto". Un appello per la verità sul Dc-9 dell'Itavia inabissatosi il 27 giugno 1980 con 81 persone a bordo che èrilanciato dalla presidente dell'Associazione parenti delle vittime, Daria ...

zaiapresidente : ?? Oggi, 42 anni fa, il DC9 Itavia, partito da Bologna e diretto a Palermo, si disintegrò inspiegabilmente e cadde… - sulsitodisimone : 'Il Dc9 di Ustica è stato abbattuto dagli alieni?' - emiliomagrini : RT @Wikileaks_Ita: .@rusembitaly Potete confermare quanto ha detto l'ex Gen #YuriSalimov, supervisore dell'intero sistema radaristico in #L… - DaniBartox : RT @Wikileaks_Ita: #Ustica 3 mesi fa abbiamo domandato all'Amb #Russia in #Italia se potevano confermare l'abbattimento del DC9 da parte #U… - DaniBartox : RT @Wikileaks_Ita: .@rusembitaly Potete confermare quanto ha detto l'ex Gen #YuriSalimov, supervisore dell'intero sistema radaristico in #L… -