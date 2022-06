I programmi in tv oggi | 27 giugno 2022 | film e attualità

Leggi su lopinionista

(Di lunedì 27 giugno 2022) Su Rai Uno Ben is back, su Canale 5 L’isola dei famosi. Su Sky Cinema Zlatan. Guida aiTv della serata del 27Cosa ci propone la programmazione televisiva di lunedì 27? Per permettervi una consultazione più ordinata abbiamo pensato di dividere iin sezioni tematiche. Di seguito il planning con la programmazione serale dei principali canali tv in chiaro e non.Su Rai Uno dalle 21.25 Ben is back. Ben Burns, diciannovenne che vive in una comunità di recupero per tossicodipendenti, si presenta a casa senza preavviso e proprio alla Vigilia di Natale. Inizialmente i suoi familiari sono felici, ma nel giro di poche ore la madre Holly capirà che Ben non è ancora pronto per vivere al di fuori della comunità e dovrà lottare ...