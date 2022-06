Hoara Borselli | un tweet scatena le polemiche

Leggi su zon

(Di lunedì 27 giugno 2022) E’ bastato undella conduttrice televisivare lesui social. Incriminata una frase scritta dalla stessa secondo cui affermava che da ragazzina, circa 15 anni, aveva lavorato quasi gratuitamente in un bar mentre i suoi amici andavano al mare. Un lavoro di poche ore e per pochi giorni alla settimana, che le avrebbe consentito al massimo di avere un gelato gratis o delle patatine. Da lì sono partiti i commenti sui social, tra cui quello riguardante il suo ex compagno Walter Zenga e persino quelle del Presidente della Regione Emilia, Stefano Bonaccini. Inaccettabili a parere di molti che si possa far passare il messaggio del lavoro gratuito e non retribuito come qualcosa di normale e allo stesso tempo non sono mancati i commenti cattivi sulla totale assenza di ...