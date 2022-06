Hai una disabilità e chiedi un lavoro? Mettiti in fila dietro ai “normali”. (Di lunedì 27 giugno 2022) Nella Giornata Internazionale delle Persone con Sordocecità, la serie “In tutti i sensi” di Open in collaborazione con la Lega del Filo d’Oro, sceglie di fare un viaggio in una delle pieghe più complicate del mondo della disabilità. Puntando ancora una volta gli occhi sui diritti, è la possibilità al lavoro il tema centrale delle quattro storie che hanno deciso di raccontarsi con coraggio. “Ma non ce l’hanno quelli con tutti i sensi a posto il lavoro, potete mai trovarlo voi?” Questa è una delle tante frasi che Luisa, Rosalia, Stefano e Francesca si sono sentiti dire quasi tutte le volte che hanno cercato il loro posto nella società. “Sordociechi? No qui proprio no”. Questa è invece la riposta che Cristina, Operatrice Territoriale della Lega del Filo d’Oro, ascolta con amarezza ogni volta che un’azienda chiude le porte a lei e alla persona che sta ... Leggi su open.online (Di lunedì 27 giugno 2022) Nella Giornata Internazionale delle Persone con Sordocecità, la serie “In tutti i sensi” di Open in collaborazione con la Lega del Filo d’Oro, sceglie di fare un viaggio in una delle pieghe più complicate del mondo della disabilità. Puntando ancora una volta gli occhi sui diritti, è la possibilità alil tema centrale delle quattro storie che hanno deciso di raccontarsi con coraggio. “Ma non ce l’hanno quelli con tutti i sensi a posto il, potete mai trovarlo voi?” Questa è una delle tante frasi che Luisa, Rosalia, Stefano e Francesca si sono sentiti dire quasi tutte le volte che hanno cercato il loro posto nella società. “Sordociechi? No qui proprio no”. Questa è invece la riposta che Cristina, Operatrice Territoriale della Lega del Filo d’Oro, ascolta con amarezza ogni volta che un’azienda chiude le porte a lei e alla persona che sta ...

