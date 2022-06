Giochi del Mediterraneo 2022, karate: Silvia Semeraro argento nei -68 kg (Di lunedì 27 giugno 2022) Silvia Semeraro è medaglia d’argento nel karate ai Giochi del Mediterraneo 2022. A Orano, in Algeria, dove è in corso di svolgimento la rassegna che riunisce i ventisei paesi dell’area mediterranea, l’azzurra compie percorso netto fino alla finale, dove viene però sconfitta dall’egiziana Abdelaziz col punteggio di 2-0. La Semeraro era campionessa in carica e aveva vinto l’oro quattro anni fa a Tarragona, non riesce a ripetersi ma sale dunque lo stesso sul podio. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 27 giugno 2022)è medaglia d’nelaidel. A Orano, in Algeria, dove è in corso di svolgimento la rassegna che riunisce i ventisei paesi dell’area mediterranea, l’azzurra compie percorso netto fino alla finale, dove viene però sconfitta dall’egiziana Abdelaziz col punteggio di 2-0. Laera campionessa in carica e aveva vinto l’oro quattro anni fa a Tarragona, non riesce a ripetersi ma sale dunque lo stesso sul podio. SportFace.

