Frosinone – Benevento, scattano i Daspo per due tifosi giallorossi (Di lunedì 27 giugno 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Due Daspo per i tifosi del Benevento per aver utilizzato materiale pirotecnico nel corso della sfida dei sanniti contro il Frosinone. I due ultras sono stati individuati dalle telecamere di videosorveglianza dello stadio ciociaro. E da queste, dopo gli accertamenti della Digos della Questura di Frosinone, sono scattati i due provvedimenti. Ulteriori analisi hanno portato alla scoperta che, uno dei due tifosi, era in possesso di un biglietto per l'accesso allo stadio con un nominativo diverso dal proprio. Inoltre uno dei due supporters ha anche utilizzato un biglietto con il nominativo di un altro tifoso per accedere alla struttura sportiva. Per questi motivi è scattato il divieto di accesso ai luoghi in cui si svolgono ...

