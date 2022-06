Frattesi shock | foto nudo su Instagram poi le scuse | 'Mi hanno hackerato'

Corriere dello Sport

Infine, in casa Roma, si è parlato anche di rinforzi in mediana e in particolare di: 'Aouar potenzialmente è meglio di, che non è meglio di Veretout, che è stato convocato in ...Dopo lodella sfida con l'Argentina, il nuovo corso avviato da Roberto Mancini sta già dando ... assieme a Barella e Cristante, potrebbe giocare, favorito su Locatelli. I PRECEDENTI ... Shock Frattesi, telefono hackerato: compare nudo sui social Dopo l’acquisto di Matic a costo zero, la Roma continua a lavorare sul mercato. Tra entrate, uscite e suggestioni, del mercato giallorosso ha parlato in diretta alla CMIT TV Enrico Camelio. In partico ...