Donne incinte e con bimbi in carcere, polemica a Milano (Di lunedì 27 giugno 2022) AGI - Agli avvocati, alle carceri e al Garante dei diritti delle persone detenute non piace la decisione della Procura di Milano di rendere obbligatorio l'ingresso negli istituti di pena delle Donne incinte o con bimbi di meno di un anno di età in presenza dell'ordine di esecuzione di un arresto. Un soggiorno 'breve', di solito non più di 24 ore, in attesa che il Tribunale di Sorveglianza prenda atto delle condizioni che ne impediscono la permanenza, come previsto dal codice penale. "Così si viola il diritto all'infanzia" "E' un atteggiamento che non comprendiamo – dichiara la Camera Penale – considerato che il breve tempo che una madre e soprattutto il suo neonato trascorrono in carcere non serve ad alcun fine se non a violare il diritto all'infanzia, oltre a creare un'assurda spendita di risorse per le pratiche ...

