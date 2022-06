Tommasi conquista Verona, è il nuovo sindaco con il 53% dei voti: «Siamo pronti a cose difficili» (Di domenica 26 giugno 2022) L’ex calciatore e sindacalista Damiano Tommasi è stato eletto sindaco di Verona con il 53,38% dei voti. Il candidato, sostenuto dalla coalizione di centrosinistra capitanata dal Pd, al ballottaggio ha convinto i veronesi più di Federico Sboarina, appoggiato da Lega e Fratelli d’Italia, che ha raccolto il 46,62% dei voti. Un risultato notevole nella città scaligera, storicamente un fortino del centrodestra. June 26, 2022 «Siamo pronti a voltare pagina» Intervistato subito dopo la notizia della vittoria, il neo eletto sindaco ha dichiarato: «Mi auguro che la gente possa prendersi il ruolo di protagonista a Verona, perché la città lo merita. Io spero di essere parte di questo progetto in maniera importante». Sovrastando il ... Leggi su open.online (Di domenica 26 giugno 2022) L’ex calciatore e sindacalista Damianoè stato elettodicon il 53,38% dei. Il candidato, sostenuto dalla coalizione di centrosinistra capitanata dal Pd, al ballottaggio ha convinto i veronesi più di Federico Sboarina, appoggiato da Lega e Fratelli d’Italia, che ha raccolto il 46,62% dei. Un risultato notevole nella città scaligera, storicamente un fortino del centrodestra. June 26, 2022 «a voltare pagina» Intervistato subito dopo la notizia della vittoria, il neo elettoha dichiarato: «Mi auguro che la gente possa prendersi il ruolo di protagonista a, perché la città lo merita. Io spero di essere parte di questo progetto in maniera importante». Sovrastando il ...

