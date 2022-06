Schianto in autostrada: sei feriti e code in direzione Brescia (Di domenica 26 giugno 2022) È di sei persone ferite il bilancio dell’incidente che ha coinvolto più veicoli nella mattinata di domenica 26 giugno lungo l’autostrada A4. Lo Schianto poco prima delle 11.30, nel tratto compreso tra i caselli di Capriate San Gervasio e Dalmine, sulla corsia in direzione Brescia. Sul posto in pochi minuti sono arrivati i soccorritori: quattro ambulanze, un’automedica, i mezzi dei vigili del fuoco e le forze dell’ordine. Tra le persone ferite anche un undicenne e un giovane di 21 anni. Nella zona si sono creati circa tre chilometri di coda. Leggi su bergamonews (Di domenica 26 giugno 2022) È di sei persone ferite il bilancio dell’incidente che ha coinvolto più veicoli nella mattinata di domenica 26 giugno lungo l’A4. Lopoco prima delle 11.30, nel tratto compreso tra i caselli di Capriate San Gervasio e Dalmine, sulla corsia in. Sul posto in pochi minuti sono arrivati i soccorritori: quattro ambulanze, un’automedica, i mezzi dei vigili del fuoco e le forze dell’ordine. Tra le persone ferite anche un undicenne e un giovane di 21 anni. Nella zona si sono creati circa tre chilometri di coda.

