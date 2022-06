'Principe Carlo prese donazione in valigia con 1 mln di euro' (Di domenica 26 giugno 2022) Il Principe Carlo d'Inghilterra avrebbe accettato una valigia contenente un milione di euro in contanti da un ex premier del Qatar, sheikh Hamad bin Jossim, una di tre donazioni per un totale di 3 ... Leggi su notizie.tiscali (Di domenica 26 giugno 2022) Ild'Inghilterra avrebbe accettato unacontenente un milione diin contanti da un ex premier del Qatar, sheikh Hamad bin Jossim, una di tre donazioni per un totale di 3 ...

Pubblicità

MaeyCat : RT @agenzia_nova: Regno Unito: secondo fonti stampa Carlo avrebbe ricevuto milioni di euro in contanti dall’emiro del Qatar - agenzia_nova : Regno Unito: secondo fonti stampa Carlo avrebbe ricevuto milioni di euro in contanti dall’emiro del Qatar - blitz70 : RT @SkyTG24: Principe Carlo, media Uk: 'Ha accettato 1 mln di euro in contanti da ex premier Qatar' - Post_ran : RT @Libero_official: Il #PrincpeCarlo avrebbe preso una valigia piena di denaro da uno sceicco: i tabloid inglesi lo processano 'ha scredit… - paolochiariello : #Juorno Le donazioni milionarie al #PrincipeCarlo -