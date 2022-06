Perché Lady Gaga è a Como, appuntamento top secret in Italia (Di domenica 26 giugno 2022) Perché Lady Gaga è a Como? Un evento top secret la porta in Italia per qualche giorno ma nulla a cui i fan possono aspirare a partecipare. Lady Gaga infatti si trova sul Lago di Como per partecipare ad un evento privato. Si tratta delle nozze di un magnate americano, festeggiate a Bellagio insieme a tanti artisti ed ospiti internazionali. Il primo nome ad emergere è proprio quella di Lady Gaga. Canterà per Alan Howard, 58 anni, che da anni ha una villa sul lago di Como nella zona di Bellagio. Alan Howard convolerà a nozze in Italia e festeggerà il suo matrimonio con un banchetto che si terrà nei pressi della sua villa, sul lago. Alla cerimonia e ai festeggiamenti ... Leggi su optimagazine (Di domenica 26 giugno 2022)è a? Un evento topla porta inper qualche giorno ma nulla a cui i fan possono aspirare a partecipare.infatti si trova sul Lago diper partecipare ad un evento privato. Si tratta delle nozze di un magnate americano, festeggiate a Bellagio insieme a tanti artisti ed ospiti internazionali. Il primo nome ad emergere è proprio quella di. Canterà per Alan Howard, 58 anni, che da anni ha una villa sul lago dinella zona di Bellagio. Alan Howard convolerà a nozze ine festeggerà il suo matrimonio con un banchetto che si terrà nei pressi della sua villa, sul lago. Alla cerimonia e ai festeggiamenti ...

Pubblicità

borghi_claudio : Siamo riusciti a portare tutto questo a Como (1.3 milioni incasso diretto per il comune e indotto astronomico) e ci… - dino_andreani : Per il matrimonio affitta un mese Villa Olmo a Como e chiama Lady Gaga a suonare. Quest'uomo sta vivendo la mia vit… - lady_nobodyy : RT @trasposta: ogni volta che sento qualcuno dire “ma perché non prendete la pillola” lo farei dormire con il bugiardino di qualsiasi farma… - donyp00288476 : RT @borghi_claudio: Siamo riusciti a portare tutto questo a Como (1.3 milioni incasso diretto per il comune e indotto astronomico) e ci ha… - vinoenazia : RT @MagisterZatta: @FelipeKarmelo > “Non importa anche se non mi votate tanto ho di meglio da fare” > Rosica perché la strategia politica “… -