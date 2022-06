Cosa è la coercizione riproduttiva e perché è una violenza tale e quale allo stupro?

Pubblicità

tommasosauro : RT @globalistIT: - globalistIT : - guidoparchi : @FelipeKarmelo @valkeasusi @merinaspic I lockdown sono stati fatti ovunque e, cosa ancora + stupefacente, per la p… - fireMSI37 : @luigicasile Vero, ma non voglio passare un altro inverno a tamponarmi di continuo. Se si azzardano a riproporre la… - magicaGrmente22 : ( guardare al passato per vedere che cosa ci imporranno a breve termine ) ' Ancora una volta, le misure tecnocrati… -

DiLei

Lariproduttiva è una forma di violenza fisica e psicologica devastante quanto lo stupro, perché come nello stupro manca la volontà su un esercizio del nostro corpo. Nostro non vostro. ...Una, infatti, è sostenere che lo stato non debba occuparsi di questioni economiche e che i ... senza utilizzare laextraeconomica. Ma ci troviamo oggi in tempi "ordinari" Sembrerebbe ... L’annullamento del diritto all’aborto negli USA cambia tutto. In peggio Nostro non vostro. Costringerci alla riproduzione porterà le donne verso conseguenze devastanti, come la scelta di metodi clandestini per abortire, nonostante il divieto, e quindi un rischio concreto ...Il diritto all’aborto, negato: è quanto succederà in diversi Stati degli USA, per via di una sentenza drammatica, che non può che lasciare a bocca aperta ...