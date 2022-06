Chiedono di un azzurro | l’ex campione del mondo spiazza tutti | “Mi ricorda Leao”

(Di domenica 26 giugno 2022) Christian Zaccardo, exdelcon la Nazionale italiana del 2006 allenata da Marcello Lippi, è intervenuto come ospite ai microfoni di Tuttomercatoweb in occasione dell’evento di padel “Io aiuto Mayer“.calciatore del Palermo tra le tante si è soffermato a parlare anche del nuovo acquisto del Napoli Kvhicha Kvaratskhelia. Queste sono state le dichiarazioni di Zaccardo in merito all’attaccante georgiano arrivato dalla Dinamo Batuni in questa sessione di mercato estivo: Kvaratskhelia Napoli (Getty Images) “Seguo il nuovo acquisto del Napoli Kvaratskhelia da due anni, l’ho visto giocare nel 2020 e mi ha impressionato fin dal primo momento. Mi auguro possa diventare uno dei top calciatori nel suo ruolo, ha tanta personalità e soprattutto la testa sulle spalle, doti fondamentali per diventare un grande calciatore. ...

