Aborto | Usa spaccati | ecco dove è già vietato - Esteri - quotidiano net

marcocappato : Se la sinistra italiana usasse la stessa energia spesa oggi nelle dichiarazioni sull'aborto negli USA per battersi… - rulajebreal : La destra religiosa alla Corte Suprema USA abolisce dopo 50 anni il diritto costituzionale all’aborto. Per i giudic… - elio_vito : Fiero di non essere più nello stesso schieramento di Pillon che esulta per la sentenza contro l’aborto della Corte Suprema USA! - MaraTahnee : @Mr_Finofino @cuccarini_marco @Erica57057397 @DiegoFusaro La Corte suprema Usa cancella il diritto costituzionale a… - mosci68 : RT @lercionotizie: #LERCIOSTORY Texas prepara nuova legge: sì all’aborto, ma solo con armi da fuoco - #aborto #cortesuprema #USA - LEGGI L… -

, sentenza che umilia le donne. Schiaffo impossibile in Italia Le conseguenze della decisione della Corte suprema sull'sono scattate immediate. Da ieri, almeno 40 milioni di donne ...Wade" con cui nel 1973 la stessa Corte aveva legalizzato l'negli. Olivia Rodrigo si è unita al coro delle voci del pop e del rock statunitense che nelle ultime ore hanno approfittato della ...Sulle due coste degli Usa, invece, da quella atlantica ... ci sono le cosiddette fasce abortiste. Qui l’aborto non è reato così come non lo è e non lo sarà in New Mexico, Colorado, Illinois, Minnesota ...New York, manifestazione pro-aborto dopo la decisione della Corte suprema Intanto crolla la fiducia degli americani nella Corte Suprema. Secondo un sondaggio della Gallup citato dai media Usa, solo il ...