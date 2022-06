Wimbledon 2022, Andy Murray: “Più difficile di sei anni fa, ma continuo a credere di poter raggiungere l’obiettivo” (Di sabato 25 giugno 2022) Andy Murray continua a nutrire speranze per trovare un risultato importante a Wimbledon. Lo scozzese, che lo Slam erbivoro l’ha vinto due volte, nel 2013 e nel 2016, ovviamente non è tra i favoriti dell’edizione 2022 che sarà al via lunedì, con apertura del Centre Court affidata a Novak Djokovic come da tradizione che vuole che sia il vincitore dell’anno precedente ad aprire. Dopo aver raggiunto la finale a Stoccarda (persa con Matteo Berrettini e finita con parecchi guai fisici), Murray si è confessato a Bloomberg, cui ha dichiarato: “Continuare a competere è parte della motivazione. Sarà qualcosa di incredibilmente complicato da raggiungere, ma ritengo di avere ancora un buon tennis dentro di me. Sarà più difficile, rispetto a sei anni fa, vincere ... Leggi su oasport (Di sabato 25 giugno 2022)continua a nutrire speranze per trovare un risultato importante a. Lo scozzese, che lo Slam erbivoro l’ha vinto due volte, nel 2013 e nel 2016, ovviamente non è tra i favoriti dell’edizioneche sarà al via lunedì, con apertura del Centre Court affidata a Novak Djokovic come da tradizione che vuole che sia il vincitore dell’anno precedente ad aprire. Dopo aver raggiunto la finale a Stoccarda (persa con Matteo Berrettini e finita con parecchi guai fisici),si è confessato a Bloomberg, cui ha dichiarato: “Continuare a competere è parte della motivazione. Sarà qualcosa di incredibilmente complicato da, ma ritengo di avere ancora un buon tennis dentro di me. Sarà più, rispetto a seifa, vincere ...

