Verso il G7 di Elmau, gli Usa accelerano sul price cap sul petrolio russo. Fonti Ue: «Non è escluso un intervento a completamento delle sanzioni» (Di sabato 25 giugno 2022) Durante il Consiglio europeo conclusosi ieri, la proposta del presidente Draghi di introdurre un price cap sul gas importato dalla Russia, ha subìto una temporanea battuta d’arresto. Malgrado il premier italiano abbia ribadito l’importanza di agire rapidamente, richiedendo peraltro un vertice speciale a luglio, diversi membri del Consiglio europeo si sono detti contrari all’accelerazione, rimandando il confronto a ottobre. A luglio arriverà invece un piano della Commissione Europea per ridurre la domanda energetica dell’Ue, da cui dovrebbe restare escluso il tetto massimo sul gas. «Sono stati fatti comunque passi in avanti», ha dichiarato il premier alla conclusione del Consiglio, sottolineando però che il rinvio all’autunno potrebbe rivelarsi troppo tardivo. Il premier italiano ha comunque assicurato: «Se la situazione dovesse aggravarsi, verrà ... Leggi su open.online (Di sabato 25 giugno 2022) Durante il Consiglio europeo conclusosi ieri, la proposta del presidente Draghi di introdurre uncap sul gas importato dalla Russia, ha subìto una temporanea battuta d’arresto. Malgrado il premier italiano abbia ribadito l’importanza di agire rapidamente, richiedendo peraltro un vertice speciale a luglio, diversi membri del Consiglio europeo si sono detti contrari all’accelerazione, rimandando il confronto a ottobre. A luglio arriverà invece un piano della Commissione Europea per ridurre la domanda energetica dell’Ue, da cui dovrebbe restareil tetto massimo sul gas. «Sono stati fatti comunque passi in avanti», ha dichiarato il premier alla conclusione del Consiglio, sottolineando però che il rinvio all’autunno potrebbe rivelarsi troppo tardivo. Il premier italiano ha comunque assicurato: «Se la situazione dovesse aggravarsi, verrà ...

Pubblicità

peterpatti : La manifestazione per una maggiore uguaglianza sociale e per la pace è iniziata così, per le strade di Monaco di Ba… -