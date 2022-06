Ucraina, Zelensky “Percorso verso Ue come scalare l'Everest” (Di sabato 25 giugno 2022) A Kiev il Percorso verso l'Unione Europea appare arduo come scalare l'Everest ma non spaventa. Questa è la prospettiva che il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky propone ai suoi connazionali. Di fronte al dibattito interno sullo status di candidato appena ottenuto e sulle condizioni che il paese deve soddisfare per compiere ulteriori passi verso l'Ue, Zelensky chiede ai suoi di “gioire”. “Immagina – ha detto nel consueto discorso serale – di conquistare l'Everest. Sei arrivato al penultimo punto. Non ti sei guardato intorno, non hai nemmeno preso fiato e hai parlato dell'ulteriore via per la vetta, quanto sarà difficile superare gli ultimi 1.848 metri. Immediatamente abbiamo dimenticato e sottovalutato il nostro stesso successo. ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 25 giugno 2022) A Kiev ill'Unione Europea appare arduol'ma non spaventa. Questa è la prospettiva che il presidente ucraino, Volodymyrpropone ai suoi connazionali. Di fronte al dibattito interno sullo status di candidato appena ottenuto e sulle condizioni che il paese deve soddisfare per compiere ulteriori passil'Ue,chiede ai suoi di “gioire”. “Immagina – ha detto nel consueto discorso serale – di conquistare l'. Sei arrivato al penultimo punto. Non ti sei guardato intorno, non hai nemmeno preso fiato e hai parlato dell'ulteriore via per la vetta, quanto sarà difficile superare gli ultimi 1.848 metri. Immediatamente abbiamo dimenticato e sottovalutato il nostro stesso successo. ...

