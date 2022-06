Uccide la moglie a colpi di mattarello davanti al figlio di 6 mesi | arrestato

(Di sabato 25 giugno 2022) Ancora un femminicidio, stavolta a Bellariva, quartiere nella zona marina di Rimini. Nella mattina di oggi, sabato 25 giugno, il corpo senza vita di una donna è stato rinvenuto in un appartamento di via Rastelli. Secondo una prima...

L'uomo, riminese, ha ucciso la43enne davanti al bimbo della coppia, di soli 6 mesi. Una scena terribile, a dare l'allarme i vicini di casa che sentivano delle urla. Poi l'uomo è sceso in ...Sei coltellate : due alla gola, una al torace e le altre in altre parti del busto. E segni di difesa da parte di Donatella Miccoli , la 39enne uccisa a Novoli dal marito Matteo Verdesca che poi si è ...RIMINI - Cruento femminicidio a Rimini nelle prime ore del mattino. Un 47enne del luogo ha ucciso la moglie 33enne davanti al bimbo della coppia, di soli 6 mesi. Sono stati i vicini di casa, che ...Un uomo di 47 anni ha ucciso la compagna di 33 anni, madre di un bimbo di sei mesi. È successo questa mattina verso le 8.30 in via Rastelli a Bellariva di Rimini. Secondo le ...