Traffico Roma del 25-06-2022 ore 19 | 30

(Di sabato 25 giugno 2022) chiuso temporaneamente un tratto della Circonvallazione Casilina tra via Casilina e via del Pigneto qui in corso un intervento dei vigili del fuoco rallentamenti per incidente in via Appia Pignatelli all'altezza di via di San Tarcisio verso via Appia Antica Per lo stesso motivo disagi anche in via Casilina in prossimità di via del Torraccio di Torrenova è sul Lungotevere Raffaello Sanzio all'incrocio ponte Garibaldi Ostia poi la polizia locale segnala un incidente ancora lentamente in piazza dei ravennati all'altezza del Lungomare Paolo Toscanelli in aumento delsulla litoranea rallentamenti nei due sensi tra Torvaianica e Castel Fusano stasera a Piazza del Popolo nuova serata del team Summer Beachcon l'esibizione di numerosi artisti ...