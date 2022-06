Sport in tv oggi (sabato 25 giugno): orari e programma. Dove vedere gli eventi in streaming (Di sabato 25 giugno 2022) oggi, sabato 25 giugno 2022, saranno di scena diversi Sport: il tennis con le finali dei tornei ATP di Eastbourne e Mallorca e WTA di Eastbourne e Bad Homburg, i motori con il GP d’Olanda del Motomondiale, nuoto, nuoto artistico e pallanuoto con i Mondiali, e molti altri ancora. programma Sport IN TV oggi (sabato 25 giugno) 09.00 Nuoto, Mondiali: batterie – Rai Sport+HD, Rai Play 2 09.00-09.40 Moto3, GP Olanda: prove libere 3 – Sky Sport MotoGP, Sky Sport Uno, Sky Go, Now 09.55-10.40 MotoGP, GP Olanda: prove libere 3 – Sky Sport MotoGP, Sky Sport Uno, Sky Go, Now 10.55-11.35 Moto2, GP Olanda: prove libere 3 – Sky Sport MotoGP, Sky ... Leggi su oasport (Di sabato 25 giugno 2022)252022, saranno di scena diversi: il tennis con le finali dei tornei ATP di Eastbourne e Mallorca e WTA di Eastbourne e Bad Homburg, i motori con il GP d’Olanda del Motomondiale, nuoto, nuoto artistico e pallanuoto con i Mondiali, e molti altri ancora.IN TV25) 09.00 Nuoto, Mondiali: batterie – Rai+HD, Rai Play 2 09.00-09.40 Moto3, GP Olanda: prove libere 3 – SkyMotoGP, SkyUno, Sky Go, Now 09.55-10.40 MotoGP, GP Olanda: prove libere 3 – SkyMotoGP, SkyUno, Sky Go, Now 10.55-11.35 Moto2, GP Olanda: prove libere 3 – SkyMotoGP, Sky ...

