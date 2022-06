Scordatevi il bancomat come lo conoscete | cambia tutto | dove si potrà prelevare

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 25 giugno 2022) Nella giungla delle commissioni sui pagamenti via pos e del costo dei prelievi del contante agli sportelli Atm, c'è chi vorrebbe fare ordine. Per avere una chiara e corretta consapevolezza dei costi applicati al servizio, per renderepiù trasparente e competitivo. A chiedere una revisione della struttura dei costi è Alessandro Zollo, ad dispa, società con 23 milioni di ricavi, i cui soci sono 120 gruppi bancari italiani che emettono le carte ai clienti. La società ha presentato all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato il progetto per l'abolizione della commissione interbancaria e del pagamento commissionale applicato al prelievo a carico del cliente. Perchè il sistema che regola i prelievi di contante non è più sostenibile economicamente», tiene a sottolineare Zollo. Peccato che sul dossier sia arrivata un'ulteriore proroga. ...