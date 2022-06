Napoli | la mamma del piccolo Christian lascia l’ospedale

(Di sabato 25 giugno 2022) Ha deciso direladel, il bimbo di 3 anni investito e ucciso questa mattina nel quartiere di Fuorigrotta. Anche la donna è stata presa in pieno dall’auto che subito dopo l’impatto si è fermata e il conducente ha tentato di prestare soccorso come poteva. Nulla di grave per lei. L'articolo Teleclubitalia notizie dae dall'Italia.

. Un'auto 'impazzita' che perde il controllo, sbanda, colpisce un'altra auto, poi travolge unacon un bimbo, che muore all'istante. Una tragedia questa mattina che si è consumata in via ...... il bimbo di due anni e mezzo trovato senza vita, accanto alla madre, la sera del 2 gennaio scorsi, su una spiaggia di Torre del Greco , in provincia di. Secondo quanto scrive il consulente ...Omicidio stradale e lesioni stradali sono i capi di imputazione ipotizzabili a carico del responsabile dell'incidente avvenuto stamattina a Napoli, in zona Cavalleggeri, nel corso ...Napoli. Un'auto 'impazzita' che perde il controllo, sbanda, colpisce un'altra auto, poi travolge una mamma con un bimbo, che muore all'istante. Una tragedia ...