Mara Venier conduce Una Voce per Padre Pio: tra gli ospiti Al Bano, Berti, Fiorello e Cocciante (Di sabato 25 giugno 2022) Mara Venier conduce Una Voce per Padre Pio: tra gli ospiti Al Bano, Orietta Berti, Giuseppe Fiorello e Riccardo Cocciante per sostenere una campagna di raccolta fondi e raccontare storie di devozione e di fede Sabato 25 giugno in prima serata, dalle ore 21.35, su Rai1 andrà in onda da Piazza Santissima Annunziata di Pietrelcina (BN), Una Voce per Padre Pio. Alla conduzione ci sarà Mara Venier. Nato da un'idea di Enzo Palumbo, il programma da 23 anni racconta storie umane, esperienze di devozione e di fede che rimandano all'insegnamento di Padre Pio: dare sollievo alla sofferenza umana. Speranza, rinascita e gioia saranno i valori più ...

