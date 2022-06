Lotito: «Sono tutte cazzate!». Smentite le voci su cessione Lazio a Red Bull (Di sabato 25 giugno 2022) Red Bull interessata alla Lazio? Lotito fa chiarezza: «tutte cazzate». Le parole del presidente della Lazio Il possibile interesse della Red Bull per la Lazio ha letteralmente diviso i tifosi biancocelesti. Sui social, chi sperava in un’ipotetica cessione si è scontrato con chi temeva lo stravolgimento dell’immagine del club creando un dibattito che va avanti da giorni. Il presidente Lotito, però, ha dato un taglio netto ad ogni supposizione, chiarendo a Notizie.com: «Un’offerta della Red Bull per la Lazio? tutte cazzate. Vere e proprie stupidaggini, lasciate stare queste cavolate». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di sabato 25 giugno 2022) Redinteressata allafa chiarezza: «cazzate». Le parole del presidente dellaIl possibile interesse della Redper laha letteralmente diviso i tifosi biancocelesti. Sui social, chi sperava in un’ipoteticasi è scontrato con chi temeva lo stravolgimento dell’immagine del club creando un dibattito che va avanti da giorni. Il presidente, però, ha dato un taglio netto ad ogni supposizione, chiarendo a Notizie.com: «Un’offerta della Redper lacazzate. Vere e proprie stupidaggini, lasciate stare queste cavolate». L'articolo proviene da Calcio News 24.

Pubblicità

MSSL_1900 : @dam_malg92 @iuiu87 @Marco70230489 @PaulSigno9 @PaoloColantoni Non sono stati loro, è stato magliocchetti a correre… - dam_malg92 : @MSSL_1900 @iuiu87 @Marco70230489 Con il rispetto e la stima che ho per @PaulSigno9 e @PaoloColantoni un po’ dispia… - Aquila6811 : RT @AquilottoEddy: Il Presidente #Lotito pare che ha detto a riguardo: 'Un'offerta della Red Bull per la #Lazio ? Sono tutte cavolate. Vere… - AquilottoEddy : Il Presidente #Lotito pare che ha detto a riguardo: 'Un'offerta della Red Bull per la #Lazio ? Sono tutte cavolate.… - vincycristy2019 : @laziopress Sappiamo chi è. Grande Alfredo Pedullà, l'unico che quando parla della Lazio mette con la faccia nella… -