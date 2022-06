Juve - Roma e Lazio - Inter dalla tv in spiaggia - Sport - quotidiano net

Pubblicità

AlfredoPedulla : #Zaniolo-#Juve, incontro #TiagoPinto-agente a cena. Apertura #Roma a contropartita tecnica. Il #Milan è sullo sfond… - carlolaudisa : C’e’ una syrada per #Zaniolo alla #Juve. E il Milan cosa fa? La Roma aspetta offerte… - Gazzetta_it : È caccia a Zaniolo: la Roma vuole 60 milioni, Juve e Milan in corsa #calciomercato - ansacalciosport : Serie A: Juve-Roma e Lazio-Inter alla 3/a giornata. Il 28 agosto primo turno con big-match, anche Fiorentina-Napoli… - Spazio_J : Zaniolo, la Juve valuta due opzioni: possibile scambio con la Roma - -

La Juventus studia una doppia offerta allaper Zaniolo : prestito oneroso da 10 milioni di euro con obbligo di riscatto oppure uno scambio con Arthur . Il giallorosso potrebbe arrivare insieme a ...... però la firma ancora non c'è… Nel frattempo è stato accostato, dopo la rottura con la, ad altri club: l'Atletico Madrid, quindi lae il Milan. Tutte squadre di prima fascia per l'...ovvero quella di poter firmare un contratto con la maglia della Juventus, peccato che il ragazzo arrivato dalla Roma non sia stato in grado assolutamente di poter confermare tutte le buone impressioni ...MILANO (ITALPRESS) - Compilato il calendario della serie A 2022-23, che scatterà nel weekend del 13-14 agosto. Il Milan campione d'Italia ripartirà da San Siro contro l'Udinese, per l'Inter trasferta ...