Isola, ex naufraga attaccata per l’eccessiva magrezza sbotta sui social (Video) (Di sabato 25 giugno 2022) Un’ex naufraga della quindicesima edizione de L’Isola dei Famosi si è sfogata sui social, in particolare attraverso le sue storie Instagram. Il motivo sono i continui attacchi che riceve per il suo fisico, giudicato troppo magro. L’ex concorrente dell’Isola 15 è Drusilla Gucci che è stata eliminata nel corso dell’ottava puntata del survivor reality. Di recente l’abbiamo vista nuovamente in televisione, infatti è stata spesso ospite de La Pupa e Secchione Show perché il suo fidanzato Francesco Chiofalo è stato uno dei pupi del programma di Italia 1. Drussilla sul suo profilo social ha parlato del body shaming che subisce per la sua magrezza: Ragazzi oggi voglio parlare di un problema serio che detesto, ma che penso riguardi molte ragazze come me che hanno la mia costituzione. È il body ... Leggi su isaechia (Di sabato 25 giugno 2022) Un’exdella quindicesima edizione de L’dei Famosi si è sfogata sui, in particolare attraverso le sue storie Instagram. Il motivo sono i continui attacchi che riceve per il suo fisico, giudicato troppo magro. L’ex concorrente dell’15 è Drusilla Gucci che è stata eliminata nel corso dell’ottava puntata del survivor reality. Di recente l’abbiamo vista nuovamente in televisione, infatti è stata spesso ospite de La Pupa e Secchione Show perché il suo fidanzato Francesco Chiofalo è stato uno dei pupi del programma di Italia 1. Drussilla sul suo profiloha parlato del body shaming che subisce per la sua: Ragazzi oggi voglio parlare di un problema serio che detesto, ma che penso riguardi molte ragazze come me che hanno la mia costituzione. È il body ...

