I 60 anni della casa editrice Marsilio

Pubblicità

rulajebreal : La destra religiosa alla Corte Suprema USA abolisce dopo 50 anni il diritto costituzionale all’aborto. Per i giudic… - Piu_Europa : La sentenza della Corte Suprema che dopo 50 anni cancella il diritto di aborto negli USA è un richiamo forte anche… - NicolaPorro : Mi scrive un ragazzo di 15 anni dopo il caso della tiktoker che parla in corsivo. Da leggere con attenzione: è da a… - LuisaDr_ : RT @francescocosta: La decisione della Corte Suprema purtroppo era attesa, ma non è per questo meno grave. Milioni di donne hanno perso il… - EMasenello : RT @manginobrioches: Perfetta la #Braidotti: 'Cancellazione della libertà di autodeterminazione delle donne coltivata da anni da campagne p… -

Primaonline

Tutte squadre di prima fascia per l'attaccante in cerca di sistemazione, che a 28è al bivio che decide la seconda partesua carriera. Non perderti le Newsletter di Gazzetta PROVALE SUBITO ......un parco - monumento di arte paesaggistica di importanza nazionale sul territorioresidenza governativa Mezhyhirya", che si estende su 340 acri e che è residenza statale dal 1935. Per, i ... Party like a Deejay per festeggiare i 40 anni della radio Gedi La paura e le ricerche. Un bambino veneziano di 9 anni, in escursione col papà sul Col Indes (in località Sant'Anna di Tambre) in Alpago nel tardo pomeriggio di ...LECCE - Leggendo le prime pagine dell’ultimo lavoro di Marta Federica Ottaviani, Brigate Russe, come in un flashback ho risentito le parole del mio ex ...