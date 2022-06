Dopo la pandemia si torna a ballare anche in Valbrembana: riapre una delle poche discoteche (Di sabato 25 giugno 2022) Piazza Brembana. Da sessant’anni è uno dei punti di riferimento per il divertimento in Valle Brembana, passando dai lenti degli esordi – suonati rigorosamente dal vivo – fino alla discomusic degli anni Ottanta e al durissimo periodo delle chiusure imposte dalla pandemia. Sabato 25 giugno riapre a Piazza Brembana la discoteca Gatto Nero, una delle poche rimaste in valle. Al timone della ripartenza c’è Alessia Molinari, 34 anni, nipote di Luigi Betti che la costruì negli anni Sessanta. “Mio nonno aveva sempre desiderato un locale per musica ed intrattenimento, lontano dal centro abitato di Piazza. All’apertura era ‘La Taverna’, un nome che richiamava gli interni, studiati con tavoli e sgabelli di legno che ricordavano proprio una taverna. Tavoli tra i quali andavano per la maggiore i lenti – spiega ... Leggi su bergamonews (Di sabato 25 giugno 2022) Piazza Brembana. Da sessant’anni è uno dei punti di riferimento per il divertimento in Valle Brembana, passando dai lenti degli esordi – suonati rigorosamente dal vivo – fino alla discomusic degli anni Ottanta e al durissimo periodochiusure imposte dalla. Sabato 25 giugnoa Piazza Brembana la discoteca Gatto Nero, unarimaste in valle. Al timone della ripartenza c’è Alessia Molinari, 34 anni, nipote di Luigi Betti che la costruì negli anni Sessanta. “Mio nonno aveva sempre desiderato un locale per musica ed intrattenimento, lontano dal centro abitato di Piazza. All’apertura era ‘La Taverna’, un nome che richiamava gli interni, studiati con tavoli e sgabelli di legno che ricordavano proprio una taverna. Tavoli tra i quali andavano per la maggiore i lenti – spiega ...

Pubblicità

VittorioSgarbi : Il Sottosegretario Giancarlo Cancelleri dopo l’addio di Di Maio: “Giuseppe Conte ci guiderà in questo nuovo corso c… - enpaonlus : Giornata mondiale del cane in ufficio. Aumentano le accoglienze dei Pets nei luoghi di lavoro ?@RaiNews? ?… - Agenzia_Ansa : Dopo due anni di assenza a causa della pandemia torna domenica la parata Pride a New York, evento culminante che ce… - Guido07261 : @ItaliaViva @matteorenzi Eh, già, c’è chi ha fatto il fallimentare jobs act e ha truffato gli elettori promettendo… - DocRiserva : @psikonerd Non parliamo edl Covid... peggio della Juve non ci ha rimesso nessuno. Dopo il primo di anno di Ronaldo.… -