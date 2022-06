CdS – il piano dopo il vertice di mercato (Di sabato 25 giugno 2022) 2022-06-24 19:40:00 Fioccano commenti e discussioni a causa dell’ultima news del Corriere dello Sport: FIRENZE – Luka Jovic, Nikola Milenkovic ma non solo. C’è stato anche un altro elemento del quale si è parlato con attenzione nel vertice di mercato andato in scena martedì a Firenze alla presenza di Vincenzo Italiano, della dirigenza della Fiorentina e di Fali Ramadani. E si tratta in particolar modo dell’albanese Nedim Bajrami, trequartista classe ’99 di proprietà dell’Empoli che nell’ultima stagione – la prima in Serie A per il giocatore, arrivato tre anni fa in Italia dal Grasshopper – si è messo in mostra con nove gol e sette assist tra campionato e Coppa Italia. Un pallino già di tante formazioni di prima fascia in vista dell’imminente sessione estiva di calciomercato e, da qualche giorno, l’ultima idea anche dell’area tecnica ... Leggi su justcalcio (Di sabato 25 giugno 2022) 2022-06-24 19:40:00 Fioccano commenti e discussioni a causa dell’ultima news del Corriere dello Sport: FIRENZE – Luka Jovic, Nikola Milenkovic ma non solo. C’è stato anche un altro elemento del quale si è parlato con attenzione neldiandato in scena martedì a Firenze alla presenza di Vincenzo Italiano, della dirigenza della Fiorentina e di Fali Ramadani. E si tratta in particolar modo dell’albanese Nedim Bajrami, trequartista classe ’99 di proprietà dell’Empoli che nell’ultima stagione – la prima in Serie A per il giocatore, arrivato tre anni fa in Italia dal Grasshopper – si è messo in mostra con nove gol e sette assist tra campionato e Coppa Italia. Un pallino già di tante formazioni di prima fascia in vista dell’imminente sessione estiva di calcioe, da qualche giorno, l’ultima idea anche dell’area tecnica ...

