Ballottaggi Comunali 2022: quando si vota, come funziona e quali sono i Comuni. Centrodestra e centrosinistra: chi è in vantaggio?

Ballottaggi Comunali 2022: ecco come si vota e quali sono i Comuni che devono ancora conoscere il proprio primo cittadino. Inoltre, sarà importante per gli equilibri nazionali, le vittoria del Centrodestra o del centrosinistra.

Ballottaggi Comunali 2022: quando si vota e come funziona

Domenica 26 giugno 2022, i cittadini di 13 Comuni sono al Ballottaggio e torneranno alle urne per il secondo turno, visti che non c'è stato un vantaggio decisivo di un candidato rispetto agli altri. Nessuno dei candidati ha infatti ...

