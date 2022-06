Aborto, Dacia Maraini: 'Decisione perversa, è un passo indietro per i diritti umani' (Di sabato 25 giugno 2022) Dacia Maraini ha commentato la Decisione della Corte Suprema Usa in merito al diritto all'Aborto, parlando a margine di Passaggi Festival a Fano. 'Credo che sia stata una Decisione perversa, diciamoci ... Leggi su globalist (Di sabato 25 giugno 2022)ha commentato ladella Corte Suprema Usa in merito al diritto all', parlando a margine di Passaggi Festival a Fano. 'Credo che sia stata una, diciamoci ...

Pubblicità

Lu_zialadybug : RT @squopellediluna: Comunque sentire dacia Maraini parlare di aborto usato come contraccettivo ha scatenato in me il porco dio - sonoViolet : RT @squopellediluna: Comunque sentire dacia Maraini parlare di aborto usato come contraccettivo ha scatenato in me il porco dio - squopellediluna : Comunque sentire dacia Maraini parlare di aborto usato come contraccettivo ha scatenato in me il porco dio - UUffailnick : @Deputatipd @serracchiani @pdnetwork Illuminante l'intervista a Dacia Maraini Visto che non c'è rispetto per le don… - Torakiki74 : Ho appena sentito al TG3 l'opinione di dacia #maraini sul diritto di #aborto e ho le orecchie che sanguinano copiose. -