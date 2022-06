Ue, Russia: “Ucraina e Moldavia candidate, conseguenze negative” (Di venerdì 24 giugno 2022) (Adnkronos) – Ci saranno “conseguenze negative” per lo status di candidato europeo a Ucraina e Moldavia. E’ quanto ha detto la portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zacharova. “Con la decisione di concedere a Ucraina e Moldavia lo status di Paesi candidati, l’Unione Europea ha confermato di voler agire a livello geopolitico, per ‘contenere’ la Russia, utilizzando la Comunità degi Stati Indipendenti” ha detto. “Gli europei non pensano alle conseguenze negative di questo passo”, afferma Zakharova in una dichiarazione citata dal Guardian. La Comunità degli Stati Indipendenti (Cis) è un’organizzazione regionale intergovernativa fu formata dopo lo scioglimento dell’Urss per unire gli stati che ne avevano fatto parte. I tre ... Leggi su italiasera (Di venerdì 24 giugno 2022) (Adnkronos) – Ci saranno “” per lo status di candidato europeo a. E’ quanto ha detto la portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zacharova. “Con la decisione di concedere alo status di Paesi candidati, l’Unione Europea ha confermato di voler agire a livello geopolitico, per ‘contenere’ la, utilizzando la Comunità degi Stati Indipendenti” ha detto. “Gli europei non pensano alledi questo passo”, afferma Zakharova in una dichiarazione citata dal Guardian. La Comunità degli Stati Indipendenti (Cis) è un’organizzazione regionale intergovernativa fu formata dopo lo scioglimento dell’Urss per unire gli stati che ne avevano fatto parte. I tre ...

