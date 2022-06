Tsunami di casi Covid? I casi aumentano di oltre il 60% | l' estate col virus

Leggi su iltempo

(Di venerdì 24 giugno 2022) Cresce ancora la curva pandemica, con un'impennata dei contagi su base settimanale. In Italia si registrano oggi 56.166e 75 morti. I tamponi effettuati in 24 ore sono 248.042 e resta alto il tasso di positività, che si attesta sul 22,6%. Su base settimanale, si registra un aumento del 58,9% dei contagi (nel periodo 15-21 giugno): "Assistiamo a una netta impennata dei nuovi- dice Nino Cartabellotta, presidente della Fondazione Gimbe - che si attestano intorno a 255 mila con una media mobile a 7 giorni che supera quota 36 milaal giorno". I decessi calano del 19% in una settimana, mentre prosegue l'aumento delle ospedalizzazioni: allo stato sono 5.064 i ricoveri in area medica (117 in più rispetto a ieri) e 216 quelli in terapia intensiva. Tra il ...