Tonali: «Pioli mi ha dato sicurezza e un aiuto» (Di venerdì 24 giugno 2022) Le parole di Sandro Tonali nella docuserie su DAZN ‘Fino all’Ultimo Secondo’: «Durante l’estate ho cambiato qualcosa e sono ripartito» Da oggi su DAZN è disponibile ‘Fino all’Ultimo Secondo’, docu-serie sull’ultima Serie A. Nel primo episodio ha parlato anche Sandro Tonali: Pioli– «L’importanza di ripartire da Pioli mi ha dato sicurezza e un aiuto». SAN SIRO -«L’emozione di ritrovare San Siro di nuovo con la gente è stata veramente grande e bella» GOL CONTRO IL CAGLIARI – «Sulla punizione c’era un’idecisione tra me e Theo Hernandez su chi la dovesse battere. Theo mi ha detto ‘no calcia te, calcia te’ e allora io mi sono concentrato ed è partito quel tiro e ho fatto gol. Ce l’ho ancora bene impresso nella testa e me lo ricorderò per sempre» ESTATE – ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 24 giugno 2022) Le parole di Sandronella docuserie su DAZN ‘Fino all’Ultimo Secondo’: «Durante l’estate ho cambiato qualcosa e sono ripartito» Da oggi su DAZN è disponibile ‘Fino all’Ultimo Secondo’, docu-serie sull’ultima Serie A. Nel primo episodio ha parlato anche Sandro– «L’importanza di ripartire dami hae un». SAN SIRO -«L’emozione di ritrovare San Siro di nuovo con la gente è stata veramente grande e bella» GOL CONTRO IL CAGLIARI – «Sulla punizione c’era un’idecisione tra me e Theo Hernandez su chi la dovesse battere. Theo mi ha detto ‘no calcia te, calcia te’ e allora io mi sono concentrato ed è partito quel tiro e ho fatto gol. Ce l’ho ancora bene impresso nella testa e me lo ricorderò per sempre» ESTATE – ...

