Stipendi dirigenti Asl, indaga la Procura (Di venerdì 24 giugno 2022) di Erika Noschese Sull'Asl di Salerno ci sarebbe, oggi, un nuovo filone di inchiesta. Stando a quanto emerge, infatti, sono in corso alcuni accertamenti perché viene contestato il mancato controllo sugli Stipendi del direttore generale. Il problema riguarda proprio la somma mensile dei collaboratori amministrativi che, nella stragrande maggioranza dei casi, percepiscono Stipendi nettamente superiori a quelli del direttore generale. A conferma di ciò la delibera del 20 giugno 2022 sulle liquidazioni contributi e competenze del mese di giugno per direttore generale, direttore sanitario e amministrativo dell'azienda sanitaria locale. Di fatti, stando a quanto emerge dalla delibera, il costo complessivo dei pagamenti è pari – per un importo lordo – a 33.570,08 euro; le ritenute a 16.331,08 euro e l'importo netto a 17.239 euro. Tra gli enti preposti, per il ...

