Sampdoria, idea Caldara per la difesa: le ultime (Di venerdì 24 giugno 2022) Tante le pretendenti per Mattia Caldara, dopo l'Empoli anche la Sampdoria ha chiesto informazioni per il difensore del Milan Mattia Caldara ha fatto il suo ritorno al Milan dopo il prestito al Venezia. Tante le pretendenti sul difensore. Dopo l'Empoli anche altri club stanno chiedendo informazioni. Tra queste vi è la Sampdoria che vogliono rinforzare il proprio pacchetto arretrato. Lo riporta La Gazzetta dello Sport. L'articolo proviene da Calcio News 24.

