Pogba verso la Juve: l'impatto a bilancio dell'affare (Di venerdì 24 giugno 2022) Accordo totale tra il centrocampista francese Paul Pogba e la Juventus. Secondo la stampa sportiva italiana il calciatore ha raggiunto l'intesa definitiva con i bianconeri e si prepara a fare ritorno a Torino dopo sei stagioni con la maglia del Manchester United, durante le quali ha collezionato un totale di 229 presenze e 34 gol. Calcio e Finanza.

