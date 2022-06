Napoli | Cannavaro | «Koulibaly un pilastro | De Laurentiis prenda Dybala»

(Di venerdì 24 giugno 2022) L’ex difensore azzurro Fabioha parlato del mercato del, trae il consiglioFabio, ex difensore dele capitano dell’Italia campione del Mondo nel 2006, in una intervista al Corriere dello Sport ha parlato del calciomercato della squadra partenopea.– «Kalidou rappresenta undi una squadra che negli ultimi anni ha sempre avuto la fortuna di poter contare su di lui: se fossi nella società farei un sacrificio per tenerlo, per rinnovare. Magari ha richieste importanti che qualche altro club potrebbe soddisfare, però è difficile trovare giocatori come lui in quel ruolo: chi ha un centrale così o magari un terzino sinistro di valore deve tenerli stretti. C’è carenza. Un ...

Lui nelci può stare'. E magari crescere con Koulibaly. 'Kalidou è uno dei pochi rimasti di alto livello nel suo ruolo. Speriamo che la società faccia uno sforzo' ha detto. 'Noi ...Fabioha parlato dele di Koulibaly: "Penso che in società sappiano cosa manca nello spogliatoio" Intervenuto ad un evento della Fondazione- Ferrara, l'ex Pallone d'Oro Fabio ...Fabio Cannavaro, ex difensore, è intervenuto dichiarando come Paulo Dybala farebbe al caso del Napoli in questo momento ...è stato intervistato Fabio Cannavaro che ha parlato anche del Napoli. Ecco quanto detto: “Se fossi in De Laurentiis farei una proposta a Dybala. Non sarebbe male come idea, certo, è un parametro zero.