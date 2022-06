“Mio figlio, ho dovuto denunciare”. Serena Enardu choc, momenti difficili: “È davvero pesante” (Di venerdì 24 giugno 2022) Serena Enardu ha denunciato un uomo che voleva picchiare il figlio. L’ex tronista di Uomini e Donne ha affidato a Instagram un lungo sfogo su quanto è recentemente accaduto. L’influencer si è infatti rivolta alla polizia per denunciare un uomo che ha spaventato parecchio sia lei sia suo figlio Tommaso. Giusto poco tempo fa avevamo parlato di Serena perché era svenuta davanti al figlio: “Giovedì notte sono stata male – aveva rivelato ad aprile – sono svenuta nuovamente. Ora mi sento meglio ma molto debole”. Nelle ultime ore, invece, Serena Enardu è tornata a parlare di un altro episodio molto spiacevole, per non dire di peggio. Prima però ricordiamo che Tommaso è nato dalla relazione con un uomo misterioso prima delle storie con ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 24 giugno 2022)ha denunciato un uomo che voleva picchiare il. L’ex tronista di Uomini e Donne ha affidato a Instagram un lungo sfogo su quanto è recentemente accaduto. L’influencer si è infatti rivolta alla polizia perun uomo che ha spaventato parecchio sia lei sia suoTommaso. Giusto poco tempo fa avevamo parlato diperché era svenuta davanti al: “Giovedì notte sono stata male – aveva rivelato ad aprile – sono svenuta nuovamente. Ora mi sento meglio ma molto debole”. Nelle ultime ore, invece,è tornata a parlare di un altro episodio molto spiacevole, per non dire di peggio. Prima però ricordiamo che Tommaso è nato dalla relazione con un uomo misterioso prima delle storie con ...

