Milano celebra la nascita di Eccetera ai Bagni Misteriosi

(Di venerdì 24 giugno 2022) Giovedì 23 giugno, Linkiesta ha festeggiato il lancio del suo nuovo magazine dedicato al lifestyle,, nella location milanese della terrazza dei. Sotto la luce di un tramonto estivo, tra un bicchiere di Franciacorta e un grissino di Tone, gli ospiti della serata hanno potuto sfogliare la nuova rivista quadrimestrale, alla vigilia del suo debutto in edicola e in libreria. Il magazine si può acquistare dal 24 giugno nelle migliori edicole di, Roma, Torino, Firenze, Bologna e in altre città di vacanza, negli aeroporti, nelle stazioni e nelle librerie di tutta Italia. In alternativa, si può ordinare online su Linkiesta Store.è anche su Instagram e sul web. Di seguito, qualche scatto (a cura di Gaia Menchicchi) della festa del 23 giugno. ...

