Lazio, respinta l'offerta del Siviglia, ma per Sarri non è indispensabile (Di venerdì 24 giugno 2022) Rifiutata la prima offerta del Siviglia di 16 milioni alla Lazio per Luis Alberto. Il calciatore non fa parte dei piani di Sarri La Lazio ha rifiutato la prima offerta del Siviglia di 16 milioni di euro per Luis Alberto. Come riportato dal Messaggero, Lotito ha fissato il prezzo a 30 milioni. Allo stesso tempo però Sarri spinge per la cessione ed è possibile che l'affare si chiuda a 20 o 25 milioni, per poter reinvestire nei giocatori richiesti dall'allenatore. L'articolo proviene da Calcio News 24.

