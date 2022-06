I giovani amanti: il romantico sentimento tra una 70enne e un 45enne (Di venerdì 24 giugno 2022) Galeotta fu una zuppetta tiepida in un angolo d’ospedale. Shana (Fanny Ardant) e il dottor Pierre (Melvil Popaud) condividono fugaci sguardi, la presa forte di lui, l’angoscia di lei per l’amica morente, la stessa “aria da respirare” per sopravvivere insieme. Quindici anni dopo, lei 70enne single e lui quasi 50enne marito in crisi con figli, si ritrovano in una casetta della Bretagna e l’amore sgorga sincero, ardente, delicato come se il tempo e la vita fossero fermi a qualche secolo fa. romantico, aulico, dolceamaro I giovani amanti è cinema pudico di mani che si stringono e labbra che si sfiorano, messa in scena matura e soffusa che scavalca la carnalità, duetto d’attori che regge l’intera messa in scena (a dire il vero c’è una compunta Cecile De France…) nel trasporto di una relazione sentimentale che rallenta il ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 24 giugno 2022) Galeotta fu una zuppetta tiepida in un angolo d’ospedale. Shana (Fanny Ardant) e il dottor Pierre (Melvil Popaud) condividono fugaci sguardi, la presa forte di lui, l’angoscia di lei per l’amica morente, la stessa “aria da respirare” per sopravvivere insieme. Quindici anni dopo, leisingle e lui quasi 50enne marito in crisi con figli, si ritrovano in una casetta della Bretagna e l’amore sgorga sincero, ardente, delicato come se il tempo e la vita fossero fermi a qualche secolo fa., aulico, dolceamaro Iè cinema pudico di mani che si stringono e labbra che si sfiorano, messa in scena matura e soffusa che scavalca la carnalità, duetto d’attori che regge l’intera messa in scena (a dire il vero c’è una compunta Cecile De France…) nel trasporto di una relazione sentimentale che rallenta il ...

Pubblicità

FQMagazineit : I giovani amanti: il romantico sentimento tra una 70enne e un 45enne - arcocielo : RT @WeCinema: Week end al cinema: anche un’apparizione dei Måneskin in #Elvis di Baz Luhrmann con Austin Butler e Tom Hanks. Fanny Ardant è… - lc71488535 : RT @WeCinema: Week end al cinema: anche un’apparizione dei Måneskin in #Elvis di Baz Luhrmann con Austin Butler e Tom Hanks. Fanny Ardant è… - UBrignone : RT @WeCinema: Week end al cinema: anche un’apparizione dei Måneskin in #Elvis di Baz Luhrmann con Austin Butler e Tom Hanks. Fanny Ardant è… - WeCinema : Week end al cinema: anche un’apparizione dei Måneskin in #Elvis di Baz Luhrmann con Austin Butler e Tom Hanks. Fann… -