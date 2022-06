Genova | la musica scala la collina hi-tech | agli Erzelli debutta la nuova arena

(Di venerdì 24 giugno 2022) Prima edizione di “Goa- Boa The Next Day”. Le regole dell’evento: alcol vietato e stop a lattine e vetro, ammesse solo borracce e bottigliette aperte. Park e bus, tutte le informazioni utili

Pubblicità

annaalotterio : Musica, monte con ghiaccio, Genova e tanti bacini - GenovaEventi : ?? Suq Genova: ultimi giorni del festival più colorato di sempre Un weekend di festa tra teatro, musica, dibattiti i… - KZ_consulate_TS : RT @KZEmbassyIT: Le iniziative del Kazakhstan e la musica della grande steppa presentate a Genova - KZEmbassyIT : Le iniziative del Kazakhstan e la musica della grande steppa presentate a Genova - MENUETTOit : #Food e #Music: Street Food Festival 2022 a Nervi: cibo di strada, birre artigianali e musica - Genova - Mentelocale -

Giovedì 28 luglio all' Arena del Mare del Porto Antico dii Bruciabaracche esordiscono con ' ...] Navigazione articoli 30 Giugno 2022: manifestazione,e cultura per le celebrazioni del 30 ...... a due passi dalla 'sua' Milano e davanti a 9000 spettatori, il G Capitale Tour che vedrà il rapper anche a Firenze, Roma,e Bologna. Il concerto si apre sulle note di 'La G la U La E pt.2', ...(ANSA) - MILANO, 25 GIU - Gué è finalmente tornato sul palco. Dopo due anni di stop causa Covid è cominciato questa sera al Carroponte di Sesto San Giovanni, a due passi dalla 'sua' Milano e davanti a ...Ultime giornate al 24° SUQ Festival, un’edizione in cui non sono mancate sorprese, come la visita dell’arcivescovo di Genova Marco Tasca ...