Gazzetta | Napoli via anche Demme | l’obiettivo e Nandez Spalletti ha fatto una richiesta

Diego Demme potrebbe lasciare il Napoli, Giuntoli punta Nandez. Spunta una richiesta di Spalletti. Diego Demme dopo tre stagioni potrebbe salutare Napoli. Il centrocampista tedesco ha totalizzato 82 presenze con 5 gol. 19 le gare disputate nell'ultimo campionato con una rete. Demme, non può certamente essere felice del suo scarso impiego nella stagione che si è conclusa da poco. Se ci saranno le condizioni per farlo, cambierà aria con il club azzurro di conseguenza costretto a sostituirlo. Per il tedesco si è fatto avanti il Valencia di Rino Gattuso. Secondo quanto riporta l'edizione odierna della Gazzetta dello sport, il rapporto tra Demme il Napoli potrebbe essere al capolinea.

