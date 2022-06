Eva Henger aggiornamenti dopo l’incidente: l’attrice dimessa, ma c’è un problema (Di venerdì 24 giugno 2022) Circa un mese e mezzo fa Eva Henger e suo marito Massimiliano Caroletti hanno avuto un grave incidente d’auto in Ungheria. A seguito dell’impatto, le due persone a bordo dell’altra auto incidentata hanno perso la vita. l’attrice e il marito, invece, sono riusciti a salvarsi ma con danni piuttosto importanti. Eva, infatti, è stata ricoverata L'articolo proviene da KontroKultura. Leggi su kontrokultura (Di venerdì 24 giugno 2022) Circa un mese e mezzo fa Evae suo marito Massimiliano Caroletti hanno avuto un grave incidente d’auto in Ungheria. A seguito dell’impatto, le due persone a bordo dell’altra auto incidentata hanno perso la vita.e il marito, invece, sono riusciti a salvarsi ma con danni piuttosto importanti. Eva, infatti, è stata ricoverata L'articolo proviene da KontroKultura.

Pubblicità

zazoomblog : Eva Henger sulla sedia a rotelle dopo l’incidente: “Ho dolori allucinanti piango per chi è morto” - #Henger #sulla… - zazoomblog : Dolori atroci e costretta in carrozzina: il dramma di Eva Henger come è ridotta - #Dolori #atroci #costretta - infoitcultura : Eva Henger costretta in sedia a rotelle: ‘Ancora piango’ - infoitcultura : Eva Henger in sedia a rotelle: 'Dolori allucinanti', immagini choc - zazoomblog : Eva Henger sulla sedia a rotelle dopo l’incidente: “Ho dolori allucinanti piango per chi è morto” - #Henger #sulla… -