Covid, nuovamente positivo l'arcivescovo di Napoli (Di venerdì 24 giugno 2022) Tempo di lettura: < 1 minutol'arcivescovo di Napoli, Mimmo Battaglia, è risultato nuovamente positivo al Covid, che lo aveva già colpito lo scorso anno. Battaglia, rende noto la Curia, è in isolamento nel suo appartamento di largo Donnaregina. Ha qualche linea di febbre ma le sue condizioni sono buone. In seguito al contagio l'arcivescovo ha dovuto cancellare celebrazioni e appuntamenti in programma nei prossimi giorni. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

